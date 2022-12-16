مائل للبرودة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس في يومهم قبل الخروج خاصة اليوم الجمعة من أجل التنزه مع الأسرة والأصدقاء دون تخوفات من الأمطار المحتملة أو الرياح الشديدة التي يتميز بها فصل الشتاء.

من أجل هذا يبحث الكثيرين عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022 للاطمئنان على درجات الحرارة قبل اتخاذ اي خطوة للخروج.

حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022

في هذا التقرير يوضح موقع الدستور حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة للقاهرة الكبرى وبعض المحافظات.

ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع انتشار الشبورة المائية لتصل إلى مرحلة الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة وتسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 13 درجة مئوية ليلًا.

كما جاء في تقرير الأرصاد تزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى على فترات متقطعة وتنشط الرياح على أجزاء من البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 16-12-2022



القاهرة 24 15

أكتوبر 24 15

بنها 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 12

نخل 21 6

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادي الجديد 26 9

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 24 20