مائل للبرودة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022
يبحث الكثيرون عن حالة الطقس في يومهم قبل الخروج خاصة اليوم الجمعة من أجل التنزه مع الأسرة والأصدقاء دون تخوفات من الأمطار المحتملة أو الرياح الشديدة التي يتميز بها فصل الشتاء.
من أجل هذا يبحث الكثيرين عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022 للاطمئنان على درجات الحرارة قبل اتخاذ اي خطوة للخروج.
حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022
في هذا التقرير يوضح موقع الدستور حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة للقاهرة الكبرى وبعض المحافظات.
ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع انتشار الشبورة المائية لتصل إلى مرحلة الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنخفض درجات الحرارة وتسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 13 درجة مئوية ليلًا.
كما جاء في تقرير الأرصاد تزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى على فترات متقطعة وتنشط الرياح على أجزاء من البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 16-12-2022
القاهرة 24 15
أكتوبر 24 15
بنها 23 15
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 15
دمياط 23 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 13
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 14
الإسكندرية 24 16
العلمين الجديدة 24 15
وادى النطرون 24 15
مطروح 24 13
السلوم 25 11
سيوة 22 10
العريش 23 14
رفح 23 15
الطور 24 14
كاترين 18 5
رأس سدر 27 12
نخل 21 6
طابا 24 15
نويبع 25 14
حلايب 25 19
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 27 16
الفيوم 25 12
بني سويف 25 11
المنيا 26 10
أسيوط 26 10
سوهاج 26 11
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
الوادي الجديد 26 9
أبوسمبل 26 12
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 24 20
اقرأ أيضاً
رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي في 4 خطوات