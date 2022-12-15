الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظ كفر الشيخ: توفير سلع بتخفيضات 30% وحملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق

جريدة الدستور

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس،: "نستهدف دعم مشروعات شبك الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية، ومحركات الرش، لأهالي مراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس، بقروض ميسرة دون فوائد ومنح لا ترد".


قروض ومنح لا ترد لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

ودعا محافظ كفر الشيخ، المواطنين للتقدم للحصول على تمويل 70٪ قرضاً ميسر دون فوائد و30٪ منحة لا ترد، لتنفيذ مشروعات في مجالات محددة، لافتا إلى أن الدولة تعمل بكل طاقتها لتوفير فرص عمل للمواطنين لمواجهة البطالة ودعم الاقتصاد.

وأكد على أهمية ضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار غير مبرر من جانب بعض التجار الجشعين، بالإضافة إلى مواجهة حجب السلع لاحتكارها متوعدا المخالفين بعقوبات رادعة. 

وأضاف نستهدف توفير كافة السلع الغذائية في الأسواق بشكل معلن للمواطنين، مؤكدا على شن الأجهزة الرقابية العديد من الحملات التفتيشية لمكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين.

وتابع: "وفرنا منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30 %، مشيدًا بجهود المواطنين بالإبلاغ عن التجار المخالفين، مشددًا على ضرورة ضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة".
 

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