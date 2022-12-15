السيطرة على حريق نشب داخل «كافيه» أمام سنترال الهرم فى الطالبية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في السيطرة على حريق نشب داخل “كافيه” أمام سنترال الهرم في منطقة الطالبية، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل كافيه أمام سنترال الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق أمام سنترال الهرم لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.