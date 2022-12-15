الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يسقط فى فخ التعادل السلبى أمام الداخلية

سموحة
سموحة

سقط فريق سموحة السكندري في فخ التعادل السلبي أمام الداخلية خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة سموحة والداخلية على استاد السويس الجديد بالجولة السابعة من الدوري الممتاز للموسم الجاري "2022-2023".

وشهدت المباراة فرص شحيحة على مرمى الداخلية وسموحة واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة واحدة من الجولة السابعة.

بهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده عند النقطة السابعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من فوز وحيد و4 تعادلات وهزيمتين.

على الجانب الآخر، استمر غياب الانتصارات عن فريق الداخلية والذي يحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط من 4 هزائم و3 تعادلات.

سموحة الداخلية الدورى المصرى موسم 2022

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