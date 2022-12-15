الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صورته بيضرب الحصان».. القبض على «عربجى» بتهمة سب فتاة فى طنطا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام شخص بالتعدي بالسب والشتم على إحدى الفتيات لقيامها بتصويره أثناء ضرب "الحصان" الخاص به بدائرة قسم شرطة أول طنطا. 

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الشخص المذكور وتبين أنه "عربجى، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا".

وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالعربة الكارو بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تعثرت الدابة وسقطت أرضًا بالشارع وحال قيامه بضربها مستخدمًا "عصا خشبية" لإيقافها مرة أخرى قامت إحدى الفتيات بتصويره بهاتفها المحمول وأثناء مشاهدته لها قام بالتعدى عليها بالسب والشتم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مقطع فيديو إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك السب والشتم إحدى الفتيات

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