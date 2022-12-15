الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتح معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة وتجهيز العرائس بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، معرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث بأسعار مخفضة للمواطنين بميدان الساعة بمدينة قنا، الذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن برئاسة سحر صدقي رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة أمينة المرأة بالحزب بمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم بالمحافظة والنائب مصطفي محمود والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا.

وتفقد زعيم الأغلبية ومحافظ قنا المعرض الذي يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالي وأطفالي ونسائي مؤكدا علي دعم حزب مستقبل وطن لكافة جهود الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيرية وإقامة المعارض المتنوعة للوصول لكافة أطياف المجتمع، مشيدا بجهود المعرض، وذلك خلال بيان إعلامي صادر عن اللجنة الإعلامية لحزب مستقبل وطن في محافظة قنا.

وأشاد محافظ قنا خلال بيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام للمحافظة اليوم بتنظيم المعرض والذي يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير متطلبات المواطنين بأسعار تنافسيه وأقل من المعروضة في السوق المحلي.

أسعار مخفضة ل أسعار مخفضة اشرف رشاد اشرف الداودي أشرف رشاد الشريف

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