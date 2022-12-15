إنجى على تستضيف المخرجة إيناس الدغيدى فى «أسرار النجوم»

تستضيف الليلة، الإعلامية إنجي علي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم بجدة بالمملكة العربية السعودية المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي على محطة راديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساء حتى الساعة العاشرة مساء، في أسرار النجوم من إعداد مروة حربي.

وتتحدث إيناس الدغيدي عن أهم الأعمال التى قدمتها خلال رحلتها الفنية، والجدير بالذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي، تخرجت في المعهد العالي للسينما، عملت في البداية كمساعد مخرج في عدة أفلام منها (أفواه وأرانب)، لتخرج فيلمها الأول (عفواً أيها القانون)، لتتوالى بعد ذلك أعمالها التي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم مذكرات مراهقة، أو بالتمثيل مثل فيلم امرأة واحدة لا تكفي، ومن أبرز أعمالها أيضاً لحم رخيص، دانتيلا، استاكوزا الباحثات عن الحرية، وغيرها.