دافئ نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية في الصباح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 15

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

كفرالشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 12

نخل 21 6

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادي الجديد 26 9

أبوسمبل 26 12

أبورماد 28 19

رأس حدربة 24 20



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 20

المدينة المنورة 27 15

الرياض 25 11

المنامة 26 21

أبوظبي 27 20

الدوحة 27 20

الكويت 23 13

دمشق 17 7

بيروت 21 17

عمان 18 8

القدس 19 11

غزة 22 16

بغداد 22 11

مسقط 26 20

صنعاء 21 3

الخرطوم 33 19

طرابلس 29 18

تونس 21 13

الجزائر 17 12

الرباط 19 11

نواكشوط 32 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 4

إسطنبول 19 13

إسلام آباد 23 6

نيودلهي 23 9

جاكرتا 32 24

بكين 2 - 12-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 12 3

أثينا 20 13

روما 17 10

باريس 3 5 -

مدريد 11 2

برلين 2 - 6 -

لندن 3 2 -

مونتريال 2 2 -

موسكو 3 - 7 -

نيويورك 7 2

واشنطن 11 2 -

أديس أبابا 22 8

