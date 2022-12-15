التقرير الفنى لاشتعال سيارتين أعلى محور روكسى الجديد

كشف التقريرالفني المبدئي حول اشتعال سيارتين أعلى محور روكسي أن اصطدام السيارتين ببعضهما البعض تسبب في اشتعال النيران.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارتين أعلى محور روكسي الجديد فى منطقة الوايلي، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارتين بالكامل وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.