«تحدث معه».. مبادرة لتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إطلاق مبادرة موجهة للشباب تحت عنوان "تحدث معه"، لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوى وداعم للأسرة المصرية، وتقديم أهم المعلومات لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية والتي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الاسرة.

قال المحافظ إن المبادرة تأتي في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية، لدعم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الاسرة المصرية وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعاتهم المحلية سعيا لتحسين المؤشرات السكانية اللازمة على مستوى المحليات.

ووجه المحافظ وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة تحت اشراف الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، مع تكثيف التوعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني والجامعات الاقليمية لتقديم برامج توعوية وخدمية لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية والتي يعد أهمها (القضية السكانية وتنظيم الأسرة، والقيم الحياتية والتفاهم الأسري، وتربية الأطفال) وغيرها من المشكلات المجتمعية.

من جهته، أوضح الدكتور رضا فاروق، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن المبادرة تستهدف الرجال والشباب الذكور من مختلف الأعمار، والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، مؤكدا أن المبادرة تتم وفقا لجدول زمني معين بما يضمن الوصول للفئة المستهدفة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، كما تتضمن عدة محاور منها رصد الاحتياجات وتحديد المشكلات التي تواجه فئة الشباب ووضع الحلول وتنفيذ الأنشطة.