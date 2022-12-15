الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب الوجه البحرى

السكة الحديد
السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى  وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم بما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة. 

وأعلنت الهيئة في بيان لها، القطارات المقرر دخولها حيز التشغيل.. 

اعتباراً من السبت الموافق 17 ديسمبر، يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة “القاهرة - الاسكندرية” حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ].  

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة “الاسكندرية - القاهرة” حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30  وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]   
والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

وفي سياق متصل، التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل،  البارونة «تشارلوت ڤير» وزيرة الدولة البريطانية لشئون النقل البحري والأمن البحري في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير النقل إلى المملكة المتحدة، وستشمل مشاركته فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن زيارة ميناء فيليكستو أكبر موانئ المملكة المتحدة للاطلاع على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في إدارة الميناء.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، بأن الفريق كامل الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة بما تتضمنه من تعاون هام في مجال النقل بكافة صوره، وأبرزه مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون الثنائي في مشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء بقطاع النقل خلال الفترة القادمة، وبما يعزز مجمل أوجه الشراكة القائمة بين البلدين.  

السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة ركاب محافظات الوجه البحرى 110 دقائق أقصى تأخير متوقع بمواعيد قطارات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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