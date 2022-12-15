الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: القمة الأفريقية تؤكد حرص واشنطن على تعميق العلاقات مع إفريقيا

النائب عبد الله مبروك
النائب عبد الله مبروك

قال الدكتور عبد الله مبروك، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن انعقاد القمة الامريكية – الافريقية 2022، يؤكد حرص الولايات المتحدة على تعميق وتوسيع الشراكة طويلة الأمد وتوجيه الدعم إلى القارة الأفريقية.

أضاف مبروك، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الامريكية –الافريقية 2022، جاء في توقيت هام للغاية، في ظل مشاكل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها جيمع دول العالم وخاصتاً الدول الأفريقية، موضحا أن هذه القمة فرصة لدمج القارة الأفريقيا في الإقتصاد العالمى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتوفير فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا لهذه الدول.

وأشار عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على المصالح الأفريقية في جميع المحافل الدولة، كما أنه يتحدث بصوت قوي على المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية مثل مشكلة الأمن الغذائى التي تعاني منها القارة بسب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية ــ الإفريقية، والتي انطلقت أمس وتنعقد على مدى 3 أيام.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

كما يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين؛ كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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