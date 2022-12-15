«التنسيق الحضاري» يبدأ الإعداد لتنفيذ العمل الفني الممثل لمصر والمشارك ببينالي فينسيا

اجتمع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، صباح اليوم، بالفريق الفائز "مشروع النيل " بمسابقة بينالي فينسيا في دورته الثامنة عشر التي طرحها الجهاز لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي الهام والذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 بفينسيا في إيطاليا.

زضم الفريق أ.د. أحمد سامي عبدالرحمن، أ. د. غادة فاروق حسن، المهندس معتز سمير حسن، وأعضاء اللجنة الفنية برئاسة الدكتور هابي حسني ، وعضوية أ. د. هايدي شلبي ، أ. علاء شقوير ، وذلك لمناقشة ووضع آليات ومتطلبات التنفيذ للمشروع بجناح مصر الدائم في بينالي فينسيا، وكذلك مناقشة كيفية تنفيذ المشروع بما يحقق وجهة نظر الفريق وهو أن النيل مختبر المستقبل الذي تم استنباطه من الماضي .

يذكر أن مشروع روبابيكيا الذي أختاره الجهاز ضمن المسابقة عام 2018 , قد نال إعجاب القائمين على المعرض وكذلك رواده وحصل على شهادة تقدير وشارك أيضاً في جائزة ال waf award ، كما نال مشروع "الفتات المبارك " الذي فاز في مسابقة الجهاز عام 2020 على إعجاب القائمين على المعرض ورواده .

وجدير بالذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أعلن المشروع الفائز وافتتاح معرض أعمال المسابقة الذي افتتحه وزيرة الثقافة في 27-11- الماضي بالهناجر .

و مسابقة تمثيل مصر في بينالي فينسيا، مسابقة معمارية محلية من مرحلة واحدة تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في المعرض الدولي للعمارة فينيسيا عام 2023.

ويعتبر معرض بينالي فينيسيا للعمارة (The Venice Biennale) هو المعرض الأشهر على المستوى الدولي، وهو واحد من أهم المعارض التي تستعرض الاتجاهات المعمارية المعاصرة.

وتنافس الدول المشاركة في إظهار أفضل ما لديها من أعمال معمارية، ويخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين. تمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دوليتين للحاصلين عليها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في البينالي.