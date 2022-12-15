الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصٌ مصرعه، فيما أُصيب اثنين آخرين بكدمات واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة جامبو ودراجة بخارية توك توك، بطريق" الحسينية- كفر عمار".

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "محمد ش ع" - 66 عامًا - مقيم أبوكبير، جثة هامدة، و"محمد ص ف" - 32 عامًا - مقيم صان الحجر، مصابة بكدمات متعددة، و"عنتر أ ي" - 40 عامًا - مقيم الحصوة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي،  تحت تصرف النيابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبيّن من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة بخارية توك توك، بطريق " الحسينية- كفر عمار" مما أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

لحادث تصادم طريق الحسينية- كفر عمار مدير أمن الشرقية مدير المباحث الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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