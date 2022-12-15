النيابة تتسلم التحريات حول سقوط سيدة من شرفة شقتها في حلوان

تسلمت نيابة حلوان الجزئية التحريات الأولية لواقعة مصرع سيدة فى العقد السادس من عمرها حيث سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس فى مدينة حلوان.

وتبين أن المتوفاة تعانى من حالة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة سيدة سقطت من أعلى عقار سكنى بحلوان لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة قسم شرطة حلوان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط سيدة فى العقد السادس من عمرها من شرفة شقتها بالطابق الخامس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.