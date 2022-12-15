تحقيقات موسعة في مقتل شاب وإلقائه من الطابق الثالث بمدينة بدر

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط المتهمين بضرب شاب وتعذيبه وإلقائه من الطابق الثالث في مدينة بدر، ما أسفر عن مقتله، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة بدر، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "أحمد. م. أ"، مصاب بجروح وكسور، ويظهر على جسده آثار تعذيب.

وبعمل التحريات تبين قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على الضحية وإلقائه من الطابق الثالث، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.