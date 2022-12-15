مفاجأة أبطال «خطة كيوبيد» لـ منى الشاذلي على CBC (صور)

يحل أبطال العرض المسرحي "خطة كيوبيد"، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً على قناة "cbc".

وتحتفي منى الشاذلي، خلال اللقاء بأبطال "خطة كيوبيد"، حيث يحكي الفنان عبدالمنعم رياض، كيف استعد لتقديم شخصية "كيوبيد" بشكل مختلف، ولماذا يتفاعل الجمهور مع العرض بشكل عفوي.

كما يتحدث المخرج أحمد فؤاد، عن تفاصيل المسرحية التي يستمر عرضها للموسم الثالث وسط احتفاء من النقاد، وعن فرحته بافتتاح قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام من خلال نجاح خطة كيوبيد.

وخلال الفقرة يتفاعل أبطال العرض (عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن) مع الجمهور من خلال وصلات غنائية والعديد من الألعاب التي أضفت بهجة للقاء، أيضا يفاجئون منى الشاذلي بهدية خلال الفقرة، وهي عبارة عن مجسم لبوستر المسرحية مضاف إليه اسم وصورة منى الشاذلي.