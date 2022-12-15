الرئيس السيسى يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية الإفريقية، بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة ما بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة "إفريقية- أمريكية"، وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، التي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.