دورى القسم الثانى.. المقاصة ضيفا على تليفونات بنى سويف والجونة يواجه المنيا

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع العاشر بدوري القسم الثاني، منها 6 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد، ومباراة واحدة في المجموعة الثانية.

في المجموعة الأولى يستضيف تليفونات بني سويف الرابع عشر برصيد 8 نقاط بقيادة عماد عابدين فريق المقاصة الثاني برصيد 21 نقطة بقيادة طارق حجاج، وحقق المقاصة خمسة انتصارات متتالية على ملوي وطامية وشبان قنا والفيوم والتعدين، ويسعى لمواصلة انتصاراته والصعود للقمة حال هزيمة بترول أسيوط أمام ملوي .

ويستضيف الجونة الثالث برصيد 20 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق المنيا الخامس عشر برصيد 6 نقاط في المباراة الأولى لنبيل محمود المدير الفني الجديد للمنيا الذي يسعى لقيادة الفريق للعودة للانتصارات بعدما خسر أخر مباراتين أمام تليفونات بني سويف وأسمنت أسيوط، بينما يسعى الجونة للعودة للانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام بترول أسيوط.

ويحل لافيينا الرابع برصيد 10 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي ضيفًا على فريق طامية العاشر برصيد 10 نقاط بقيادة فؤاد سلامة، ويستضيف النصر للتعدين الخامس برصيد 16 نقطة فريق الألومنيوم السابع برصيد 11 نقطة بقادة أبوطالب العيسوي، وحقق الألومنيوم ثلاثة انتصارات متتالية على طامية وشبان قنا والفيوم بينما خسر التعدين أخر مبارياته أمام المقاصة.

ويحل كيما أسوان الثامن برصيد 11 نقطة بقيادة علي عاشور ضيفا على شبان قنا الثاني عشر برصيد 8 نقاط بقيادة كمل الزين، ويستضيف أسمنت أسيوط التاسع برصيد 10 نقاط بقيادة هيثم صلاح فريق المدينة المنورة الأخير برصيد 5 نقاط بقيادة شديد قناوي.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الاتصالات الثاني برصيد 18 نقطة بقيادة جمعة مشهور فريق الانتاج الحربي العاشر برصيد 10 نقاط بقيادة حسام عبد العال في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى الفوز.