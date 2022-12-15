الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والآثار تنظم حفل عشاء للوزراء والوفود المشاركة فى اجتماعات الوزارى العربى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وزارة السياحة والآثار، بدعوة من السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حفل عشاء، للوزراء ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في هذه الاجتماعات، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة 31 للمكتب التنفيذي للمجلس التي تم عقدها خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

وشارك في حفل العشاء عدد من وزراء السياحة في الدول العربية وهم: السيد نايف حميدي محمد الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بجمهورية تونس، والسيد أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، والسيد معمر بن مُطَهَّر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية اليمن.

 

وشارك في العشاء أيضاً الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، الأستاذة بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، الدكتور أحمد أبو عامر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وفود الدول العربية من المملكة العربية السعودية وليبيا وسلطنة عمان وقطر والمغرب التي شاركت في الاجتماعات.

 

كما شارك من وزارة السياحة والآثار المصرية الأستاذة غادة شلبي نائب السيد الوزير لشئون السياحة، والسيد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 

وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد ترأس، يوم 12 ديسمبر الجاري، اجتماع الدورة ٣١ للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وقد ألقى الكلمة الافتتاحية بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، والذي عقد بحضور ومشاركة وفود الدول الأعضاء بالمكتب هم جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وفلسطين، والعراق، وتونس، والجزائر، المملكة المغربية، وتتولى مصر رئاسة أعمال الدورة الحالية له. 

السياحة والآثار المجلس الوزاري العربي وزير السياحة والآثار جامعة الدول العربية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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