برونزية المونديال.. موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى كأس العالم 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الوطن العربي، عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين بدون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، فى الدور نصف النهائي.

وبعد انتهاء مباراة المغرب وفرنسا، ارتفعت معدلات البحث من الجماهير العربية عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى كأس العالم 2022

يستضيف ملعب ستاد خليفة، بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة تحديد المركز الثالث فى مونديال 2022 بقطر، بين منتخب المغرب وكرواتيا يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع مباريات مونديال 2022 بشكل حصري فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تنقل شبكة القنوات القطرية مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناتها المفتوحة، خاصة بعد إذاعة مباراة نصف النهائي التي جمعت بين المغرب وفرنسا.

مشوار المغرب وكرواتيا فى كأس العالم 2022

ونجح المنتخب المغربي فى الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا فى دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 16 كأول مجموعة ليواجهة المنتخب الإسباني وينجح فى الفوز عليه بركلات الترجيح، ثم واجه منتخب البرتغال فى الدور ربع النهائي وحقق الفوز عليه بهدف نظيف، وخسر فى مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بثنائية نظيفة.

وخسر المنتخب الكرواتي من نظيره الأرجنتيني في الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف نظيفة، بعد مشوار صعب خاضه مودريتش وزملائه طوال البطولة، وذلك بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتعادل منتخب كرواتيا مع المغرب في اللقاء الأول بدون أهداف، قبل أن يهزم كندا بأربعة أهداف لهدف، ثم يتعادل سلبيا مع بلجيكا ليحل ثانيا في المجموعة السادسة، قبل أن يفوز على اليابان ثم البرازيل بضربات الترجيح، ويخسر في نصف النهائي من الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة.