الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برونزية المونديال.. موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى كأس العالم 2022

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الوطن العربي، عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين بدون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، فى الدور نصف النهائي.

 

وبعد انتهاء مباراة المغرب وفرنسا، ارتفعت معدلات البحث من الجماهير العربية عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

 

موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى كأس العالم 2022

يستضيف ملعب ستاد خليفة، بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة تحديد المركز الثالث فى مونديال 2022 بقطر، بين منتخب المغرب وكرواتيا يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع مباريات مونديال 2022 بشكل حصري فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تنقل شبكة القنوات القطرية مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناتها المفتوحة، خاصة بعد إذاعة مباراة نصف النهائي التي جمعت بين المغرب وفرنسا.

أول تعليق من «الركراكى» بعد خسارة المغرب أمام فرنسا فى كأس العالم 2022

انتهت المغامرة.. فرنسا تهزم المغرب بثنائية وتتأهل لنهائى كأس العالم 2022

مشوار المغرب وكرواتيا فى كأس العالم 2022

ونجح المنتخب المغربي فى الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا فى دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 16 كأول مجموعة ليواجهة المنتخب الإسباني وينجح فى الفوز عليه بركلات الترجيح، ثم واجه منتخب البرتغال فى الدور ربع النهائي وحقق الفوز عليه بهدف نظيف، وخسر فى مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بثنائية نظيفة.

وخسر المنتخب الكرواتي من نظيره الأرجنتيني في الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف نظيفة، بعد مشوار صعب خاضه مودريتش وزملائه طوال البطولة، وذلك بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتعادل منتخب كرواتيا مع المغرب في اللقاء الأول بدون أهداف، قبل أن يهزم كندا بأربعة أهداف لهدف، ثم يتعادل سلبيا مع بلجيكا ليحل ثانيا في المجموعة السادسة، قبل أن يفوز على اليابان ثم البرازيل بضربات الترجيح، ويخسر في نصف النهائي من الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة المغرب موعد مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا المغرب وكرواتيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

طلاق غادة عبد الرازق من زوجها هيثم زانيتا

برونزية المونديال.. موعد مباراة المغرب وكرواتيا المقبلة فى كأس العالم 2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

للطلاب المصريين.. شروط التقديم لمنحة جامعة حمد بن خليفة في قطر

ظروف جديدة يفرضها الواقع.. هبة القدسى تكشف سبب تأخر توجه أمريكا نحو أفريقيا

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟