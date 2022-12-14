الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من «الركراكى» بعد خسارة المغرب أمام فرنسا فى كأس العالم 2022

وليد الركراكي
وليد الركراكي

علّق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على خسارة فريقه أمام فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وتعرض منتخب المغرب للهزيمة بهدفين دون رد أمام فرنسا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

وقال الركراكي، في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا أفضل ما لدينا، وهناك لاعبان أصيبا أثناء الإحماء وهما سايس وأكرد واستطاع من شارك مكانهما أن يعوضاهما".

وأضاف: "لعبنا أمام فرنسا واستقبلنا هدفًا مبكرًا ونجحنا في الخروج من الشوط الأول متأخرين بهدف وحاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن استقبلنا الهدف الثاني ومن الصعب العودة أمام فرنسا بعد استقبال هدفين".

وأتم تصريحاته: "سنحاول الحصول على المركز الثالث والمهم أننا قدمنا أداء رائعًا وأثبتنا أن الكرة المغربية ليست بعيدة".

وليد الركراكي منتخب فرنسا منتخب المغرب كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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