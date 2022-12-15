الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1325 مريضا ضمن قافلة «حياة كريمة» فى الإسكندرية

قافلة طبية ببنجر
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية بنجر السكر السادسة ببرج العرب على مدار يومين، استهدفت الكشف المجاني على 1325 مريضًا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،  واللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن اختيار القرية لعمل القافلة يأتي لكونها ضمن المناطق البعيدة عن الخدمة الطبية المتخصصة، حيث تبعد حوالى 26 كيلومتر عن مستشفى برج العرب المركزى، وهو أقرب مستشفى حكومي. 

وأوضحت «طهيو»، أن القافلة ضمت 7 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك اليولية وتنظيم الأسرة والأسنان، شارك فيها 48 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، بالإضافة إلى سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1325 مريض من أهالي المنطقة،  وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 34 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزي لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال يومي العمل إجراء 283 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و 225 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و18 أشعة سينية، علاوة على فحص 23 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 896 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
قافلة طبية ببنجر السكر في الإسكندرية
مديرية الشئون الصحية الإسكندرية حياة كريمه الكشف المجاني على 1325 مريض 7 عيادات طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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