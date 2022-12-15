سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022

أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز 24.5 جنيه مصري ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.





سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي وعدد من البنوك وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 15-12-2022



سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.6386 جنيه للشراء

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.7147 جنيه للبيع



سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

24.54 جنيه للشراء

و24.59 جنيه للبيع



سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر

سعر24.57 جنيه للشراء

و24.62 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية

24.63 جنيه للشراء

24.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

24.65 جنيه للشراء

24.72 جنيه للبيع



اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر الجاري للوقوف على أخر المستجدات، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بزيادة 50 نقطة أساس.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر الخميس 15-12-2022

سعر الدينار الكويتي

80.3398 جنيه للشراء

80.6669 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

6.7071جنيه للشراء

6.7293 جنيه للبيع

سعر اليورو

26.2130 جنيه للشراء

26.2965 جنيه للبيع

سعر اليوان الصينى

3.5447 جنيه للشراء

3.5566 جنيه للبيع