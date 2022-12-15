سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022
أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز 24.5 جنيه مصري ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022
في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي وعدد من البنوك وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 15-12-2022
سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.6386 جنيه للشراء
سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.7147 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري
24.54 جنيه للشراء
و24.59 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر
سعر24.57 جنيه للشراء
و24.62 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية
24.63 جنيه للشراء
24.68 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
24.65 جنيه للشراء
24.72 جنيه للبيع
اجتماع البنك المركزي المصري
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر الجاري للوقوف على أخر المستجدات، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بزيادة 50 نقطة أساس.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر الخميس 15-12-2022
سعر الدينار الكويتي
80.3398 جنيه للشراء
80.6669 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
6.7071جنيه للشراء
6.7293 جنيه للبيع
سعر اليورو
26.2130 جنيه للشراء
26.2965 جنيه للبيع
سعر اليوان الصينى
3.5447 جنيه للشراء
3.5566 جنيه للبيع