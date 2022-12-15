الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر

أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز 24.5 جنيه مصري ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.

 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022

 

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي  وعدد  من البنوك وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 15-12-2022 
 

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.6386 جنيه للشراء 

سجل الدولار اليوم في البنك المركزي 24.7147 جنيه للبيع 
 

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 
24.54 جنيه للشراء
و24.59 جنيه للبيع
 

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر
سعر24.57 جنيه للشراء 
و24.62 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

24.63 جنيه للشراء
  24.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB  

24.65 جنيه للشراء 
24.72 جنيه للبيع
 

أخبار الظهيرة| البنك المركزي يعلن اجتماعه غدًا.. والجالية المصرية بواشنطن تستقبل الرئيس السيسى

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ22 مليار جنيه

 

اجتماع البنك المركزي المصري 

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر الجاري للوقوف على أخر المستجدات، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بزيادة 50 نقطة أساس.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر الخميس 15-12-2022  

سعر الدينار الكويتي 
80.3398 جنيه للشراء 
80.6669 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي 
6.7071جنيه للشراء 
6.7293 جنيه للبيع 

سعر اليورو 
26.2130 جنيه للشراء 
26.2965 جنيه للبيع 

سعر اليوان الصينى
3.5447 جنيه للشراء 
3.5566 جنيه للبيع

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البنك المركزى: ارتفاع معدلات التضخم السنوية لـ 21.5% بنهاية نوفمبر

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وائل لطفي

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