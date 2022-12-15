الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العظمى 25 للقاهرة.. حالة الطقس اليوم الخميس 15-12-2022

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

توفر «الدستور» خدمة توضيح حالة الطقس اليوم لمتابعيها لكي يكونوا على استعداد تام عند الخروج من منازلهم سواء للتوجه إلى العمل أو من أجل قضاء مختلف المشاوير، وحتى لا يتعرضوا إلى لسعات برد الشتاء التي تختلف درجاته في اليوم ما بين المعتدل أو الهواء الشديد.
 

حالة الطقس اليوم الخميس 15-12-2022
 

في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الخميس 15-12-2022، خاصة مع اعتباره آخر يوم في الأسبوع ويستغله الكثيرون للخروج والفسح، مع اعتبار اليوم الذي يليه يوم الجمعة إجازة من العمل.

يكون طقس غد الخميس 15-12-2022 طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. 

أجواء مستقرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أتربة ورياح هوائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15-12-2022 

القاهرة 25 17
العاصمة الإدارية 24 16
6 أكتوبر 25 16
بنهــــا 24 15
دمنهور 24 15
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 25 15
دمياط 24 15
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 25 14
السويس 24 14
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 25 15
طنطا 24 15
شلاتين 27 19
الإسكندرية 25 13
العلمين الجديدة 24 14
وادى النطرون 25 15
مطروح 25 13
السلوم 24 11
سيوة 22 10
العريش 23 14
رفح 23 15
الطور 24 14
كاترين 18 05
رأس سدر 25 13
نخل 22 06
طابا 22 15
نويبع 25 14
حلايب 25 19
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 27 16
مرسى علم 27 16
الفيوم 26 12
بني سويف 26 11
المنيا 26 10
أسيوط 26 10
سوهاج 26 11
قنا 26 12
الأقصر 26 13
أسوان 28 13
الوادى الجديد 26 09
أبوسمبل 26 12
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20

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