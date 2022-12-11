الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أتربة ورياح هوائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس البلاد خلال 72 ساعة بدءًا من اليوم، حيث تشهد الأجواء نشاطًا في الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة خلال منشورٍ عبر موقع «فيسبوك»، استمرار الطقس الخريفي معتدل الحرارة على شمال البلاد، حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم وخلال 3 أيام مقبلة.

درجات الحرارة الأحد 11 ديسمبر 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24، والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 26، والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الإثنين 12 ديسمبر 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27، والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 25، والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 ديسمبر 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23، والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23، والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27، والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28، والصغرى 12 درجة.

الأيام القادمة طقس متقلب الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة الظواهر الجوية جنوب الصعيد

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وائل لطفي

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