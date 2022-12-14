محلل سياسى: الرئيس السيسى تجمعه علاقات قوية بقيادات الإدارة الأمريكية

قال ماك الشرقاوي، المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية تتضمن الكثير من اللقاءات والنقاشات مع القطاع الاستثماري الأمريكي لدعم الاقتصاد المصري.

القمة الإفريقية الأمريكية

وأكد “الشرقاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لقاء نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة المناخ “كوب 27” لم يغلب عليها الطابع الرسمي، حيث ساد اللقاء حالة من المودة التي تؤكد عمق العلاقات بين الرئيس وقيادات الإدارة الأمريكية.

حقوق الإنسان

وأضاف أنه يتوقع أن يتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان بالقمة الإفريقية الأمريكية، حيث بذلت الدولة المصرية الكثير من الجهود بهذا الملف.