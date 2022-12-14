الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط «تكافل وكرامة».. وخطوات الاستعلام وفق وزارة التضامن

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

رابط "تكافل وكرامة" وخطوات الاستعلام وفق وزارة التضامن الاجتماعى، من الأمور التى يزداد البحث عنها بشكل دائم خاصة مع اتساع الشريحة المستفيدة من المعاش.

«الدستور» تستعرض كل ما يحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالى:

معاش تكافل وكرامة خصصته الدولة لشريحة معينة من المواطنين وهم الشريحة الأكثر احتياجا ولتوفير الوقت والمجهود فى حال الرغبة فى الاستعلام عن المعاش أو تقديم شكوى ، خصصت وزارة التضامن الإجتماعى  رابط إلكتروني لذلك .

خطوات الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" من خلال الرابط 

  • الدخول إلى الرابط الخاص بموقع تكافل وكرامة من خلال الضغط على هذا الرابط
  • https://tk.moss.gov.eg/
  • يقوم المستعلم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه وهى الأسم كما هو مدون فى بطاقة الرقم لاقومى بالإضافة لكتابة الرقم لاقومى خلال لاخانات لامخصصة لذلك
  • يقوم السمتعلم بتحديد مكتب الشئون الإجتماعية التابع له
  • يقوم السمتعلم بالضغط على كلمة "استعلام" حتى تظهر جميع التفاصيل الخاصة بذلك

 

تعرف على الشروط الواجب توافرها للتسجيل  في برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لابد من توافرها فى المواطن الذى يريد الحصول على المعاش وهى كالآتى:

-أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المعاش تحت خط الفقر

أن لا يكون عاملا فى القطاع الخاص 

  • أن لا يكون موظفا أو عاملا فى أحدى الدول الخارجية أثناء الاستعلام
  • ضرورة استكمال جميع بيانات التقدم بالبرنامج وتفاصيل الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للأسرة.
  • ليس له دخل شهرى ثابت  أو يتقاضى  أي معاش ومساعدة من الضمان الاجتماعي بشكل شهري.
  • أن لا يكون أحد أبنائه فى مدارس خاصة تعمل على زيادة المصاريف

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022

بدء صرف معاش تكافل وكرامة.. و«التضامن» تحدد طرق الاستعلام عن الدعم للمرأة

يذكر أن برنامج  تكافل وكرامة أطلقتها الدولة في 2015 قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لحماية الفقراء ، وهـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة والذي تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الوجاب توافرها في الأسر والأفراد للحصول عليه، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 وإجراءات الحصول عليه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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