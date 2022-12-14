عيار 18 يسجل 1479 جنيهًا.. استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، عند آخر سعر انخفاض خلال التعاملات الصباحية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء، في ختام التعاملات المسائية بعدما سجلت انخفاضًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية.

وأضاف “مغربي” في تصريحات لـ “الدستور” أن جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 1725 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1810 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1972 جنيهًا، وعيار 18 عند 1479 جنيهًا، وعيار 14 عند 1150 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13800 جنيه.

وتشهد الأسعار حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًال في أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة.

ومن المتوقع زيادتها بنحو 50 نقطة أساس، كما يتطلع المستثمرون لكلمة "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، للحصول عن مؤشرات حول مستقبل السياسية النقدية، في ظل تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي خلال العام المقبل.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 25دولارًا، مع نهاية تعاملات أمس، بفعل تراجع معدلات التضخم الأمريكية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.