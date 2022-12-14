الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى: القمة الأمريكية الإفريقية تعكس تزايد الاهتمام العالمى بالقارة

محمد الرشيدي
محمد الرشيدي

أكد محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة (الأمريكية ـ الإفريقية) المنعقدة حاليًا في واشنطن، مضيفًا أن مصر تمثل القوى العربية الأكبر في القمة، ولها أولوية كبيرة في الاستراتيجية الأمريكية، بجانب أنها  تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية خاصة من الجانب الأمريكي الذي يسعى لزيادة تواجده في القارة الإفريقية.

وقال الرشيدي، في بيان اليوم، إن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه إفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين، بجانب  مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مناقشة القضايا الأمنية.

أوضح عضو الشيوخ أن مصر  طرحت وعرضت استراتيجية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، تنطوي على أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي، وما لذلك من نتائج ايجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات ويمكنها من تعزيز سيادتها في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، كالصحة، والأمن الغذائي، والطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق نمو شامل وتنمية.

وذكر الرشيدي، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتبنى رؤية زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإفريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الإفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من الموارد في القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي سيكون مطروحًا بقوة بشأن تقديم دعم اقتصادي كبير من الولايات المتحدة لإفريقيا وتنفيذ أجندة إفريقيا 2063، فضلًا عن دعم دول الساحل الإفريقي في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

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