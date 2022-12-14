الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصرفي يكشف تفاصيل السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية

هاني ابو الفتوح
هاني ابو الفتوح

كشف هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي عن أن أبرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 الى 200 نقطة أساس. 

كما يتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا في اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، وذلك لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار. 

وأوضح أنه ربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيره لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قد امتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب  دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق  24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك. من ناحية أخرى ، يبيع المتعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهاً. وهذا ما يدعم التوقعات بتخفيض محتمل وشيك للجنيه.

وقال لـ"الدستور" إنه بشأن التضخم السنوي، فقد سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي أيضا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل.

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و 27% اذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات سواء من صندوق النقد الدولي وصندوق المرونة والاستدامة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة إلى حصيلة بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.

22 ديسمبر 3 مليار أبرز اجتما اجتماعه ازي استدامة استمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل لحيازته أقراصًا مخدرة فى إمبابة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى

القبض على المتهمين بتعذيب وقتل شخص فى مدينة بدر

تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 195 ألف مواطن فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟