الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة (خمسيني) ملفوفة في بطانية وملقاة وسط الشارع بمنطقة العمرانية. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة وسط الشارع بمنطقة العمرانية، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر، وجّه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته، وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر ملفوف داخل بطانية ومُلقى بالطريق العام. 

وكشفت المناظرة المبدئية للجثة خلوها من أية طعنات، وتم إخطار النيابة العامة لفحصها ومناظرتها وبيان مدى وجود آثار خنق أو حقن نتيجة إدمان أو أي إصابات أخرى تكشف عن سبب الوفاة. 

وشكّل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الواقعة وتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة للتوصل الى من ألقاها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.  

الجيزة جثة خمسيني بطانية العمرانية مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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