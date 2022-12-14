الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

96.3 % زيادة في صادرت مصر لأكبر 5 دول.. والوقود في الصدارة بـ6.43 مليار دولار

صادرات
صادرات

واصلت الصادرات المصرية تحقيق مستوياتها القياسية لأكبر 5 أسواق عالمية إلى حدود 9.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 5.035 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار بنسبة 96.3%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن صادرات وقود وزيوت معدنية جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية بقيمة 6.3 مليار دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 401.6 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 124 مليون دولار.

جاءت أسبانيا فى المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات المصرية إليها بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار بنسبة 138.3%، وتمثل أبرزها فى صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار، صادرات لدائن ومصنوعاتها 134.7 مليون دولار وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 8.6 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا ارتفاعًا بنسبة 38.4%، لتصل إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 705.5 مليون دولار، وتمثلت أبرزها الصادرات إليها فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.09 مليار دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 266.9 مليون دولار، والمومنيوم ومصنوعاته بقيمة 259.6 مليون دولار.

وتضاعفت الصادرات المصرية إلى هولندا بنسبة 189.8%، والتى بلغت 1.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 500.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 950.1 مليون دولار، وتمثلت أبرز الصادرات إليها فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 776.5 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة  82.8 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 49.8 مليون دولار.

كما عززت مصر صادراتها إلى كوريا الجنوبية لـ 1.585 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 409.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار بنسبة 287%، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.51 مليار دولار، ونفايات صناعة الأغذية بقيمة 41.4 مليون دولار، مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار.

وفى سياق متصل، أظهر التقرير نمو حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينى بنسبة 36.7%، لتسجل 1.545 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.130 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، وجاءت صادرات وقود وزيوت معدنية فى المرتبة الأولى بقيمة 1.184 مليار دولار، ونفايات صناعة الأغذية بقيمة 62 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 74.2 مليون دولار.

الصادرات الأسواق العالمية لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية صادرات وقود

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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