الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة أسرعت في عقد قمتها مع إفريقيا بسبب روسيا والصين

بايدن
بايدن

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أسرعت في عقد القمة مع إفريقيا خشية من تغلغل الصين وروسيا في القارة، مشيرًا إلى أن أخر قمة مماثلة كانت في عام 2014 في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بينما دول أخرى مثل الصين تعقد قمة مع الدول الإفريقية كل 3 سنوات.

وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء، أن الولايات المتحدة شعرت أنها متأخرة في التعامل مع الدول الإفريقية، متابعًا: «صادرات الصين إلى دول إفريقيا تزيد عن 260 مليار دولار في حين أن الصادرات الأمريكية لا تزيد عن 60 مليار دولار».

وتابع: «الولايات المتحدة تريد اللحاق بالقطار ودعم علاقتها مع الدول الإفريقية»، موضحًا أن وزير الدفاع الأمريكي حذر الدول الأفريقية المشاركة في القمة من التغلغل الروسي والصيني.

وأشار إلى أن القمة الأمريكية الأفريقية خطوة مبشرة جاءت على خلفية قمة المناخ في شرم الشيخ، لتعويض دول أفريقيا المتأثرة بالتغيرات المناخية.

دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة أصبحت مدركة لأهمية قارة أفريقيا

واستكمل: «الولايات المتحدة أصبحت مدركة لأهمية قارة أفريقيا ليس فقط في موضوع التصويت داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن هناك أكثر من 30 مليون أمريكي من أصول أفريقية دفعوا الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أنشط تجاه أفريقيا».

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وثائقية المتحدة

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