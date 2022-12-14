الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فضل ونعمة» في المقدمة.. إيرادات الأفلام بدور العرض قبل موسم رأس السنة

افلام دور العرض
افلام دور العرض

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال أفلام جديدة خلال موسم رأس السنة، بينما يواصل عددٌ من الأفلام التنافس على إيرادات شباك التذاكر، وفي التقرير التالي، يرصد «الدستور» إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا.

الأفلام العربية 

حقق فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، إيرادات بلغت 15 مليونًا و800 ألف جنيه خلال 10 أسابيع عرض، متصدرًا إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي.

بينما حقق فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، ومي عمر، إجمالي إيرادات 7 ملايين جنيه في 6 أسابيع عرض، أما  فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري، ومايان السيد، فقد حقق 3 ملايين و600 ألف جنيه فقط خلال 6 أسابيع عرض. 

الأفلام الأجنبية 

تربع فيلم «Black Adam» على عرش إيرادات الأفلام الأجنبية، محققًا 20 مليون جنيه خلال 8 أسابيع عرض.

أما فيلم «wakanda forever»، فقد حقق 12 مليونًا و100 ألف جنيه خلال 5 أسابيع عرض، فيما حقق فيلم «Smile» ما يقرب من مليون و100 ألف جنيه في 11 أسبوع عرض، ووصلت إيرادات فيلم «Prey For The Divel» إلى مليونين و700 ألف جنيه خلال 7 أسابيع عرض.

وحقق فيلم «The Menu» مليوني جنيه في 3 أسابيع عرض، أما فيلم «Violent Night» فقد حقق إيرادات بلغت 750 ألف جنيه في أسبوعين عرض فقط، وحقق فيلم «Bed Rest» إيرادات 600 ألف جنيه خلال أسبوعين عرض.

وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومنها فيلم «نبيل الجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال، وفيلم «شلبي» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وفيلم «جروب الماميز» بطولة الفنانة روبي.

دور العرض السينمائي الأفلام العربية فضل ونعمة الأفلام الأجنبية ايرادات الافلام المعروضة بدور العرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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«فضل ونعمة» في المقدمة.. إيرادات الأفلام بدور العرض قبل موسم رأس السنة

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