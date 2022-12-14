الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| هاشتاج عزيز مصر فى أمريكا يتصدر تويتر.. وكأس العالم فى الأعلى بحثًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار التريند ومحركات البحث بـ"جوجل"، والتي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022، الأكثر بحثًا على مواقع البحث في الساعات الماضية، إذ تراجع سعر الدولار أمس الثلاثاء أمام اليورو بأكثر من 1% و2% مقابل الين، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ميسى يؤكد: مباراة نهائى كأس العالم 2022 الأخيرة لى مع الأرجنتين

تصدر اسم ليونيل ميسي عمليات البحث بمحرك "جوجل"، وذلك بعد أن تحدث قائد منتخب الأرجنتين عن تأهل بلاده إلى نهائي كأس العالم 2022، مؤكدًا أنها ستكون مباراته الأخيرة بقميص التانجو في المونديال لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوم.. حسام حسن يقود تدريبات المصرى استعدادًا لمواجهة الحرس

ظهر اسم حسام حسن في الأعلى بحثًا بمحرك "جوجل"، حيث أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري ومسئول التعاقدات أن حسام حسن المدير الفني للفريق يصل فجر اليوم قادمًا من قطر وسيقود لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

السيسى يصل إلى مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر (صور)

"عزيز مصر في أمريكا"، هاشتاج تصدر تريند تويتر وذلك عقب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«الجماهير» تقود قطر إلى رقم تاريخى فى كأس العالم

سجل الحضور الجماهيري في مونديال قطر، رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ كأس العالم بعد لقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي، ووصل عدد الحضور الجماهيري في مونديال قطر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار والعملات الأجنبية هاشتاج الدولار مباراة نهائى كأس العالم حسام حسن اسم حسام حسن السيسى يصل إلى مقر إقامته فى واشنطن قطر

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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