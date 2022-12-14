الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى يصل إلى مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر (صور)

الجالية المصرية بواشنطن
الجالية المصرية بواشنطن تستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية. 

ووصل الرئيس السيسى لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

الجالية المصرية بواشنطن تستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي. 

الجالية المصرية بواشنطن تستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الجالية المصرية بواشنطن تستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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