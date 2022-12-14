«الجماهير» تقود قطر إلى رقم تاريخي في كأس العالم

سجل الحضور الجماهيري في مونديال قطر، رقمل قياسيل جديدل في تاريخ كأس العالم بعد لقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي.

ووصل عدد الحضوري الجماهيري في مونديال قطر بعد مرور 61 مباراة 3202855 مشجعا، متخطيا عدد جماهير مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وبهذا العدد أصبح مونديال قطر، في الترتيب الرابع في قائمة أعلى نسخ كأس العالم في الحضور الجماهيري.

ويستضيف استاد “البيت”، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة تاريخية في منافسات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر حاليا، حين يلتقي منتخب المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

ونجح منتخب المغرب في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة، ومن قبل إقصاء منتخب إسبانيا في دور الـ16 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

بينما كان مشوار فرنسا فى متناول اليد منذ انطلاق البطولة وحتى تخطى عقبة منتخب إنجلترا فى الدور ربع النهائى بالفوز عليها 2-1، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، على استاد "البيت".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب وفرنسا على شاشتها.

التشكيل المتوقع للمغرب

من المتوقع أن يبدأ وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي – جواد الياميق – يحيى عطية الله – أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي.

الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش.

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يبدأ ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين بافارد - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - تيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو - أوريليان تشواميني - عثمان ديمبيلي.

الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.