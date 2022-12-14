أشهر احتفالات كأس العالم (19).. «سُفيان بوفال» يخطف القلوب باحتفاله بمونديال 2022

مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، يترقب عشاق الساحرة المستديرة احتفالات اللاعبين في أرض الملعب، التي يكون لها معانٍ مختلفة، ولكنها بالتأكيد تعلق في الأذهان لسنوات عدة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتُقدم جريدة «الدستور» سلسلة تقارير جديدة بعنوان «أشهر احتفالات كأس العالم»، نسلط من خلالها الضوء على احتفالات اللاعبين المختلفة على مدار تاريخ بطولات كأس العالم.

«سُفيان بوفال» نجم منتخب المغرب

بطل الحلقة التاسعة عشرة هو النجم المغربي «سُفيان بوفال»، باحتفاله مع والدته في أرض الملعب في مشهد خطف أنظار وقلوب الجميع من أنحاء العالم.

ففي تاريخ البطولة الطويل والرائع، تم الاحتفال بأهداف قليلة للغاية عبر قارة بأكملها، مثل احتفال «سُفيان بوفال»، بعد تأهل منتخب بلاده المغرب إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما حقق مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب البرتغال بهدف نظيف سجله يوسف النصيري، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في المونديال.

احتفال «سُفيان بوفال» مع والدته

وفور انتهاء المباراة وإعلان الحكم فوز منتخب المغرب أمام البرتغال، قرر "سُفيان بوفال" الاحتفال مع والدته في أرض الملعب بهذا الإنجاز التاريخي.

وأثار هذا الاحتفال إعجاب الجماهير، وتسببت في خطف قلوبهم عند نزول والدة اللاعب المغربي "سُفيان بوفال" إلى أرضية الملعب للاحتفال برفقة نجلها بعد تحقيق الفوز الكبير، والوصول إلى نصف النهائي.

وظهرت الأم ونجلها وهم يرقصان خلال احتفالهم بإنجاز المغرب التاريخي، لينتشر هذا المشهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد التقاط صورتهما معًا.

احتفال «سُفيان بوفال» مع والدته

احتفال «سُفيان بوفال» مع والدته

احتفال «سُفيان بوفال» مع والدته

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الفرنسي، على إستاد "البيت"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.