ليست في كرة القدم فقط .. المغربية أمال لفظي تنافس على لقب ملكة جمال المحجبات

تشترك كثيرات من الفتيات بالمسابقات الخاصة بالمحجبات العرب وأفريقيا، حيث كان مقر المسابقة هذا العام القاهرة، وتقدمت 4 آلاف فتاة من مختلف البلدان العربية وتم تصفيتهن إلى 250 فتاة للوقوف أمام لجنة التحكيم والاختيار في المسابقة التى تقام فى القاهرة هذا العام،ومن ضمن المتأهلات المغربية أمال لفظي.

ومن جانبها، قالت نهى حمدي، رئيسة مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا: "إن محطة المغرب في هذه المسابقة ذات أهمية بالغة، سواء تعلق الأمر باللجنة أو المتسابقات، وتم تتويج الشابة أمال لفظي لكي تشارك في نهائيات المهرجان بالقاهرة، وأتمنى للمتسابقات التوفيق، وأؤكد على سعادتي بوجود مشاركة مغربية في المهرجان”.

وقالت أمال لفظي، من طنجة حاصلة على إجازة في القانون، بمسابقة ملكة جمال العرب وملكة جمال أفريقيا للحجاب في المغرب، إنها في غاية السعادة لحصولها على التأهل للمسابقة متمنية الحصول على اللقب.

وأضافت نهي حمدي رئيسة المهرجان أن الهدف هو تصحيح الصورة للفتاة المحجبة حول العالم من خلال تصدير صورة مشرفة ترسخ دورها الإنساني في المجتمع وتطور مكانتها ومواهبتها.

وأكدت أن مراحل التصفيات ستكون مختلفة لهذا العام وتضم عدد من الشروط لاختيار الأنسب ويتخلل النهائي مفاجآت، وتضم لجنة التحكيم شاهندة أنور، زينة زايد، رشا صبري، منعم موسى، رانيا سعد، آية وطني الفائزة باللقب عام 2016 بعد الموسم الثانى للمسابقة والذى اقيم بشرم الشيخ تشجيعًا للسياحة.