الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر والسعودية تبحثان تفعيل عدد من المبادرات السياحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلّم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي، وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.

جاء ذلك على هامش الدورة 25 لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي أيضاً، نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر للتحول الرقمي، خالد بن فهد الثنيان، ومستشار العلاقات الدولية عبد العزيز بن صالح الغريّب، ومستشار رئيس هيئة البحر الأحمر أيمن إبراهيم الإبراهيم، بينما مثّل وزارة السياحة والآثار المصرية نائب الوزير لشئون السياحة غادة شلبي، ومساعد الوزير للشئون الفنية يمنى البحار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارتين لتفعيل الشراكات الثنائية وتعزير التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة ستسهم في تنمية القطاع السياحي بالبلدين.

السياحة والآثار وزارة السياحة السعودية المجال السياحى التدريب السياحي الجانب السعودي

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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