الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 حالات اختناق داخل مركز تجاري شهير بسبب مبيد حشري في 6 أكتوبر

اختناق
اختناق

أُصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر استنشاق مبيد حشري داخل مركز تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

وتلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق داخل مول شهير بـ6 أكتوبر.

وتوصلت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إلى استنشاق 4 أشخاص مبيدا حشريا، مما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي؛ لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حالات اختناق مول شهير مبيد حشري مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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