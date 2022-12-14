سويلم: خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى في مصر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري

وصرح الدكتور سويلم، أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقوله ومنشأة الدهب.

إنشاء ٧ قناطر لتوفير المياه للاراضى المنزرعة

وأوضح الدكتور هانى سويلم، أن هذا المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، والمشروع يشتمل على إنشاء عدد (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

وأوضح وزير الرى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطه استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا، وقد أسهمت هذه الخطة في اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديده لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشاؤها حوالى ١٥٠ عاما.