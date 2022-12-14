مدرب كرواتيا: ميسي أفضل لاعب في العالم.. وأهنئ الأرجنتين على التأهل

قدم زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التهنئة للمنتخب الأرجنتيني على التأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، كما تقدم بالشكر للاعبي كرواتيا على ما قدموه خلال المواجهة.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي 3 / صفر مساء الثلاثاء، في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى النهائي، حيث يلتقي يوم الأحد، الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى المقررة مساء اليوم الأربعاء بين المغرب وفرنسا حاملة اللقب.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل: "أولا أريد أن أهنئ المنتخب الأرجنتيني بالفوز بهذه المباراة في الدور قبل النهائي، وأن أتقدم بخالص الشكر إلى رجال منتخبنا على كل ما قدموه في هذه المواجهة".

وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا جيدا في الشوط الأول خاصة في أول نصف ساعة، لكن لم نوفق في بعض الأمور، استحوذنا بالفعل على الكرة، لكن دخلت شباكنا ثلاثة أهداف، كانت هناك ركنية بسبب ردة فعل أحد لاعبينا وبعدها ضربة جزاء أدت إلى الهدف الأول".

وتابع: "للأسف الشديد، كان الهدف الأول للأرجنتين سهلا بالنسبة لهم، سعينا للتراجع إلى الخلف وشن الهجمات المرتدة ولكن لم يتسن لنا أن نوفق في إنهاء الهجمات رغم أننا صنعنا بعض الفرص".

وعن تألق النجم ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني وما إذا كان ميسي يعد اللاعب الأفضل في التاريخ، قال داليتش: "أعتقد أنه ليس هناك الكثير الذي يمكن أن نقوله بشأنه، هو ربما أفضل لاعب حالي، هو عنصر مهم للغاية في المنتخب الأرجنتيني، فلديه المرونة والصمود والتركيز والأداء عالي المستوى، هذا هو ميسي الذي اعتدنا عليه".

وأضاف داليتش: "هم فازوا بالمباراة وحققوا النتيجة التي كانوا يتطلعون إليها ولعبوا ببسالة، وليس لدي ما يتعين علي أن أضيفه في هذا الصدد".