الحماية المدنية تنقذ سيدتين محتجزتين بسبب حريق فى مصر الجديدة

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ سيدتين محتجزتين داخل مسكنهما نتيجة نشوب حريق بإحدى الشقق بالعقار سكنهما في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نشوب حريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.



على الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين إحتجاز سيدتين نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي بإحدى الشقق بالعقار محل سكنهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما وإنزالهما عن طريق السلم الهيدرولكي.



تم السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره دون حدوث ثمة خسائر في الأرواح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.