جامعة الوادى الجديد تنظم بطولة رياضية تحت شعار« فى حب مصر»

نظمت جامعة الوادي الجديد اليوم، مسابقة رياضية تحت شعار "في حب مصر" بحضور الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية وتنفيذ البطولة الرياضية كأس الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي وذلك على ملاعب نادي الوادي الجديد تحت شعار (في حب مصر) وبحضور العديد من الشخصيات الجامعية و العامة والرياضية بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية إن حفل الافتتاح تضمن عرض للفرق المشاركة حيث شاركت كلا من: كليات الطب البشري – الطب البيطري – الصيدلة - التربية – العلوم – الزراعة – الآداب – التربية الرياضية.

وقدم حرباوي الشكر لمجلس إدارة نادي الخارجة الرياضي لاستضافة هذه البطولة الرياضية على ملاعب النادي، مؤكدا أن الهدف من تنظيم تلك اللقاءات الرياضية توفير الظروف الملائمة لاكتشاف المواهب الرياضية وحصرها واشراكها في المنافسات المختلفة لمنتخب الجامعة والمشاركة في كافة المحافل الرياضية.

وقدم الشكر لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية التربية الرياضية القائمين على تنفيذ اللقاء وفي نهائية اللقاء تم تكريم الفرق الفائرة وتكريم القائمين علي تنظيم هذه البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة .

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع إدارة الوعظ والفتوى الدينية وفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ندوة بعنوان (العنف ضد المرأة.. وقبول الأخر والتطرف وسبل المواجهة).



حضر الفعاليات الدكتور عمر عبدالكريم مدير عام الوعظ والفتوى الدينية بالمحافظة ونادية عزمى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد بهدف توعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على هذه أنماط العنف سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.

وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد إن الندوة تناولت أنواع العنف ضد المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في مواجهته من خلال التوعية المستمرة في مختلف كليات الجامعة، مؤكدة على تعاون المجلس المستمر مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف تبادل الخبرة والعمل على تبصير الطلاب بسُبل مواجهته.



وأوضحت أن جميع الأديان قد بنيت على نبذ العنف تجاه كل البشر، فما بال المرأة والطفل، مؤكدًا الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة.