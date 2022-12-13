الخميس.. افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصرى الثانى بمتحف مختار

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني، الخميس المقبل في السادسة مساءً بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، بحضور مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وأعضاء مجلس إدارتها والفنانين المشتركين ولفيف من المدعوين والحضور.

وقال الفنان مصطفى الشيخ فى بيان اليوم، إن نسخة هذا العام من عيد الكاريكاتير جاءت تحمل اسم (حجازي) فنان الحارة المصرية والذي يحضر بقوة في هذا المعرض من خلال أحد عشر عملاً مميزاً من أعماله إلى جانب ما يزيد علي 130 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.

من بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان جورج بهجوري وللفنانين الكبار الراحلين طوغان، مصطفى حسين، صلاح الليثي، أحمد دياب، ناجي كامل، محسن جابر، محمد عفت، وغيرهم من الرواد إلى جانب معظم فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين ليصل عدد الفنانين المشاركين إلى نحو 75 فناناً وفنانة.

يتضمن برنامج الافتتاح فقرة غنائية للمطرب والملحن علي إسماعيل بكلمات الشاعر محمد البرعي ويمتد المعرض لمدة 10 أيام من 15 حتى 25 ديسمبر.

ويُعد حجازي من أبرز فناني الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، ويوصف بأنه فيلسوف الكاريكاتير المصري، وفنان الشعب، الذي رحل عام 2011 عن 75 عاماً، واتسمت أعماله بالسهل الممتنع، حيث شكَّل أسطورته من تلك البساطة المتناهية، التي تعيد سيرة السهل الممتنع بخطوطه التي كانت تنساب بريشة فصيحة.

كان حجازي اعتزل حياة القاهرة الصاخبة قبيل رحيله بأكثر من ست سنوات، وغادر شقته بحي المنيل، وعاد إلى بلدته طنطا في محافظة الغربية، وظل يعيش هناك بعيداً عن الصخب الصحافي والسياسي، واستقال من الفن الصحفي المشاكس، لكنه ظل مخلصاً لرسوم الأطفال، ورسم أغلفة كتب الأطفال لأصدقائه، منهم: مجدي نجيب، وكاتب الأطفال عبدالتواب يوسف، والكاتبة لينا الكيلاني.