الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على مالك عقار فيصل المحترق

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على مالك عقار فيصل المحترق.

كانت أحالت النيابة العامة، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين- سكان العقار- للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت النيابة العامة، في وقت سابق: إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

محكمة جنايات حكمها الجيزة مالك عقار عقار فيصل المحترق

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اليوم.. الحكم على مالك عقار فيصل المحترق

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