تفاصيل حفلات دار الأوبرا فى احتفالات الكريسماس

تبدأ دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالكريسماس وأعياد الميلاد بثلاثة عروض لفرقة أوبرا القاهرة.

وذلك تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا ويصاحبها تابلوهات حركية لفرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم مديرها الفنى أرمينيا كامل، ومن إخراج هشام الطلى، وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14، 15 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الأحد 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة منها فالس الزهور من باليه كسارة البندق، كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت، الكريسماس الأبيض، إذا تمسكنا ببعضنا، إنه أروع وقت في السنة، ليلة هادئة، نعمة مذهلة، ليلة ماريا، نغمة الكريسماس، يا لها من ليلة مقدسة، هل تسمع ما أسمعه، صخرة حول شجرة الكريسماس، أرض الشتاء العجيبة، دقات الجرس، الاثني عشر يوما للكريسماس وهدية الحب.

أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، جاكلين رفيق، انجي محسن، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق وجالا الحديدي.