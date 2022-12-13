ضبط 32 قضية حجب لأسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملاتهم الرقابية لضبط الأسواق بأنحاء الجمهورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 5299 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 715,365 جنيه.

كما تمكنت شرطة التموين، من ضبط مالك سرجة لتعبئة زيت الطعام، غير مرخصة بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص حيازته لـ675 كيلو جرام أرز أبيض، 5 أطنان "عسل أسود، خل طعام، طحينة" معبأة داخل عبوات وشكائر دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.